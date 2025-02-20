Су-34 бомбит ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Уничтожен опорный пункт боевиков.

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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