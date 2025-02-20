В Китае придумали систему защиты Земли от астероидов

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В 2032-м с планетой может столкнуться крупный объект — пора принимать меры.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Китае планируют создать систему, которая защитит Землю от опасных астероидов. Как сообщила газета China Daily, в КНР объявили о наборе сотрудников.

Должность так и называется: «специалист по обороне против астероидов». В этом году планируют запустить космический зонд. Он соберет образцы грунта на небольшом около-земном астероиде.

С помощью этих данных планируют испытать новые технологии. Ранее специалисты NASA заявили, что в 2032-м Земля может столкнуться с крупным объектом. Его обнаружили в декабре прошлого года, диаметр космического тела примерно 90 метров.

Вероятность катастрофического сценария сначала не превышала 1%, но теперь выросла до 3%. По расчетам ученых, мощности взрыва может быть достаточно, чтобы уничтожить крупный мегаполис.

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