«Обязательно»: Путин призвал продолжить совершенствование правосудия в РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 17 0

Путин: совершенствование судебной системы в России будет продолжено

«Обязательно»: Путин призвал продолжить совершенствование правосудия в РФ

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

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Важное условие — своевременное обнаружение и устранение ошибок.

Необходимо продолжать совершенствование судебной системы в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путина. Он выступил на встрече с судьями Верховного суда.

«Рассчитываю, что формирование единообразной судебной практики и в целом совершенствование законодательного обеспечения правосудия будет обязательно продолжено», — сказал глава государства.

Важным условием, подчеркнул Путин, является своевременное обнаружение и устранение судебных ошибок. Он также отметил, что нагрузка на судей растет, но им в большинстве случае удается качественно рассматривать дела в разумные сроки.

По инициативе Верховного суда в России были приняты решения, с помощью которых получится оптимизировать объемы работы и дополнительно улучшить ее качество. В частности, речь идет об изменениях в законодательство о банкротстве граждан и юрлиц, а также установлении единого стандарта для схожих процедур в гражданской арбитражной и административной сфере права.

Прежде сообщалось, что широкие полномочия Совета председателей верховных судов СНГ поспособствуют развитию национальных судебных систем. Глава ВС Ирина Подносова сделала акцент на важность совместного улучшения практики применения судами положений о международной правовой помощи, которые касаются различных категорий дел, в том числе — в рамках исполнения судебных поручений.

Ранее 5-tv.ru опубликовал все заявления Путина о новых отношениях РФ с США. Киевский режим бьется в истерике от текущего миропорядка.

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