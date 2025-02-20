Вертолет санитарной авиации терпит крушение в Ставрополе
Предварительно, у воздушного судна сломался винт.
Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
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Вертолет санитарной авиации терпит крушение в Ставрополе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
В настоящее время борт пытается выработать топливо и кружит над аэропортом. У воздушного судна серьезные проблемы с винтом. В «Ансате» медицинская бригада и пилоты. Всего их четыре человека.
В Минздраве подтвердили информацию о терпящем крушении вертолете.
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