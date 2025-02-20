Сотни жителей остаются в прифронтовом Курахово: как живет освобожденный город

Около 800 мирных жителей остаются в прифронтовом Курахово. Они каждый день подвергаются смертельной опасности.

Вражеские позиции находятся в десяти километрах от западных окраин этого города. Националисты обстреливают жилые кварталы, запускают ударные и разведывательные беспилотники.

Единственная надежда для людей — российские военные. О том, как живет освобожденный в январе город — в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Фельдшер с позывным «Кащей» обращается к Марии, как к ребенку. Его голос спокоен, хотя ситуация критичная. Мария несколько недель провела в подвале. Пряталась от обстрелов и не знала, что бои закончились.

Марию случайно обнаружили военные. Она уже почти не подавала признаков жизни. Задача фельдшера — согреть и фактически оживить несчастную.

Съемочная группа находится в Курахово, в гуманитарном центре, развернутом для местных жителей. Их здесь не менее тысячи человек. Приходят за едой, за справками, за помощью.

Недавно стали поступать беженцы из Дачного. Эта женщина успела взять самое ценное, что у нее было — кота и морскую свинку.

«Вчера ребята нас вывели оттуда. До завода с завода привезли сюда. Нас восемь человек… Страшно было, мы ждали, когда наши ребята придут. Я с самого начала говорил — никуда не буду в сторону Украины выезжать. Я россиянка чистокровная», — рассказывает беженка из села Дачное Татьяна.

На той стороне их обзывали «ждунами» и грозились убить. Но они считают, что сделали верный выбор, когда решили сидеть под обстрелом и ждать нашу армию.

«Мы еще с 2014 года приняли такое решение, что остаемся и ждем вас», — сообщила жительница Сабина Герасимова.

Такой путь до России — через обстрелы и жизнь в подвалах — очень непрост. Военнослужащий из комендатуры Курахово говорит: помощь населению сейчас отлажена. Поток беженцев постоянный.

«ВСУ держало их в заложниках, не давая эвакуироваться ни в нашу сторону, ни в свою. Были попытки эвакуироваться в нашу сторону у людей, они пресекались ВСУ путем убийства. Люди получили возможность сюда выехать», — говорит военнослужащий военной комендатуры Курахово с позывным «Погранец».

Курахово посещают волонтеры. Вот эта женщина с нашивкой «Добрый ангел» — в прошлом ботаник. В новой жизни — спасает людей. За это ВСУ хотят ее убить. На дорогах развернули настоящую охоту на машины с красными крестами.

«В 2014 году ты боялся арты, прилетов, какого-то крупнокалиберного оружия, ну и по сути все. А сейчас это совсем другое», — поделилась руководитель фонда «Добрый ангел» Екатерина Мезинова.

Посидев в укрытии, где повсюду разбросаны украинские флаги, наша группа выходит наружу. Им показывают сбитый разведывательный аппарат. Противник очень хочет знать, что происходит в городе.

Таких предметов по Курахово раскидано видимо-невидимо. В данном случае какой-то боец отреагировал на вражеский беспилотник и сбил его выстрелами из дробовика и автомата. На кадрах следы от дроби, а вот это пулевое отверстие.

Группа возвращается по дороге, на которой встречаются дроны-камикадзе, и нет живого места от попаданий снарядов. Вокруг только руины, хотя в самом Курахово много целых домов.

Журналистам сообщают, что женщина, спасенная из подвала, доехала по этой трассе до больницы в Донецке. Остается еще выяснить, есть ли у нее родственники, но пока она ничего не помнит. Полностью забыла свою фамилию и события последних недель.