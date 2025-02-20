Европейские политики, которые продолжают разжигать войну, сегодня сбежали от обозревателя нашего телеканала Антона Золотницкого. Чиновники из ЕС не захотели отвечать на неудобные вопросы.

Сегодня в ЮАР открылся саммит глав МИД «Большой двадцатки». На его полях министр иностранных дел России Сергей Лавров уже успел провести встречу с китайским коллегой Ван И. Об атмосфере, которая царит в Йоханесбурге — в репортаже «Известий».

Пока южноафриканские журналисты в погоне за лучшим ракурсом забираются на колонны, делегации встречают народными танцами. «Большая двадцатка» начинается ярко.

«Принимающая сторона вовсю демонстрирует африканский колорит, явно с намерением создать дружественную атмосферу перед встречей. И показать — у Глобального Юга тоже есть голос», — уточнил Золотницкий.

Его, правда, пытаются заглушать. Все прошлые встречи в формате G20 Запад использовал, чтобы навязывать остальным «украинскую» повестку.

Но сейчас расклад сил изменился. США отказываются от киевского проекта и «в лагере» конфликта остается Старый свет, которому явно трудно подобрать слова. Молчит глава МИД Британии Дэвид Лэмми.

— Как долго вы планируете поддерживать нелегитимного Зеленского?

Ответа никакого не последовало. Как и от главы евродипломатии Каллас.

— Как вы собираетесь финансировать Киев самостоятельно?

Каллас, улыбнувшись, ушла. В ЮАР она приехала на день раньше, чтобы потребовать от африканцев прекратить поддерживать Россию. Очевидно, без особой надежды на успех, как бы для проформы, повторяла привычные мантры.

«Ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе не может быть согласовано без участия Европы», — заявляла она.

Но Европе нечего предложить ни переговорному процессу, ни Глобальному Югу. Россия же, напротив, в рамках «Большой двадцатки» создает вокруг себя «островок стабильности» — отсюда контакты по линии проверенных партнеров БРИКС. Первая встреча Сергея Лаврова — с китайским министром.

«Мы продолжим работать в стратегической связке, и в ООН, особенно, в ее Совете безопасности, в Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, с АСЕАН и, безусловно, в группе 20, которая является важной ступенью продвижению принципов многополярности и ступенью привыкания наших западных коллег к честной, справедливой, равноправной, взаимоуважительной работе», — уточнил Лавров.

«Наше взаимодействие сохраняет устойчивую динамику, вместе мы защищаем общие интересы наших стран, наших народов, и играем незаменимую роль в отстаивании международной справедливости», — отметил Ван И.

По сути, происходит фрагментация мировой политики: пока БРИКС предлагает взаимовыгодное сотрудничество, ЕС пытается заместить роль мирового жандарма, от которой отходит администрация Трампа.

Вот и встречу G20 глава Госдепартамента Марко Рубио проигнорировал, якобы из-за антиамериканской позиции ЮАР.

«ЮАР открыто заявляет: в своем председательстве республика планирует отстаивать строительство многополярного мира и верховенство Устава ООН. Тезисы, которые живо откликаются среди других стран глобального большинства», — дополнил Золотницкий.

Об этом на открытии встречи говорит и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Как международное сообщество мы взяли на себя обязательство по выполнению весьма амбициозной программы, чтобы покончить с нищетой и голодом, защитить нашу планету и добиться большего равенства. Мы взяли на себя обязательства достичь этих целей и мы не должны отступать от попыток их достижения», — сообщил он.

«Большая двадцатка» задумывалась как экономическая площадка, но стараниями Запада эта роль во многом отошла на второй план. Но Россия продолжает выстраивать параллельную архитектуру диалога — у Сергея Лаврова в планах еще несколько встреч.