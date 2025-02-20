Состоялось заседание комиссии Госсовета РФ

В России сейчас готовится план восстановления приграничных районов Курской области. Учтут и опыт работы в Донбассе. Об этом стало известно сегодня — на заседании рабочей группы комиссии Госсовета. Там обсудили новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Секретарь Госсовета Алексей Дюмин призвал защитить жителей от необоснованного роста цен на услуги ЖКХ.