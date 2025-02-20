Состоялось заседание комиссии Госсовета РФ
Помощник Президента РФ, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин призвал защитить жителей от необоснованного роста цен на услуги ЖКХ.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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В России сейчас готовится план восстановления приграничных районов Курской области. Учтут и опыт работы в Донбассе. Об этом стало известно сегодня — на заседании рабочей группы комиссии Госсовета. Там обсудили новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Секретарь Госсовета Алексей Дюмин призвал защитить жителей от необоснованного роста цен на услуги ЖКХ.
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