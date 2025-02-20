Гендиректор НМГ вновь избрана председателем Общественного совета при РКН

Генеральный директор холдинга «Национальной Медиа Группа» Светлана Баланова вновь избрана председателем Общественного совета при Роскомнадзоре.

Приоритетами Совета Баланова считает диалог представителей общественных объединений и бизнеса с ведомством при осуществлении госполитики в сферах связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ПО ее мнению, это необходимо для укрепления баланса между цифровой безопасностью, защитой прав граждан и свободой информационного пространства.

Согласно заключению Общественной палаты РФ и рейтингового агентства RAEX, по итогам рейтинга общественных советов при федеральных органах власти в прошлом году Общественный совет при РКН вошел в число добившихся максимального прогресса.

Свеьлана Баланова — член Ассоциации профессиональных директоров, член наблюдательного совета АНО «Институт развития интернета», член Совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа. Также находися в Совете по культуре и искусству — с 2024 года.