Гендиректор НМГ вновь избрана председателем Общественного совета при РКН

Приоритетами Светлана Баланова считает диалог представителей общественных объединений и бизнеса с ведомством.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Генеральный директор холдинга «Национальной Медиа Группа» Светлана Баланова вновь избрана председателем Общественного совета при Роскомнадзоре.
Приоритетами Совета Баланова считает диалог представителей общественных объединений и бизнеса с ведомством при осуществлении госполитики в сферах связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ПО ее мнению, это необходимо для укрепления баланса между цифровой безопасностью, защитой прав граждан и свободой информационного пространства.
Согласно заключению Общественной палаты РФ и рейтингового агентства RAEX, по итогам рейтинга общественных советов при федеральных органах власти в прошлом году Общественный совет при РКН вошел в число добившихся максимального прогресса.
Свеьлана Баланова — член Ассоциации профессиональных директоров, член наблюдательного совета АНО «Институт развития интернета», член Совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа. Также находися в Совете по культуре и искусству — с 2024 года.
79%
-0.91 94.08
-1.59
Нашли ошибку?