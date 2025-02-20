Гендиректор НМГ вновь избрана председателем Общественного совета при РКН

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 31 0

Приоритетами Светлана Баланова считает диалог представителей общественных объединений и бизнеса с ведомством.

Гендиректор НМГ вновь избрана председателем Общественного совета при РКН

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Генеральный директор холдинга «Национальной Медиа Группа» Светлана Баланова вновь избрана председателем Общественного совета при Роскомнадзоре.

Приоритетами Совета Баланова считает диалог представителей общественных объединений и бизнеса с ведомством при осуществлении госполитики в сферах связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ПО ее мнению, это необходимо для укрепления баланса между цифровой безопасностью, защитой прав граждан и свободой информационного пространства.

Согласно заключению Общественной палаты РФ и рейтингового агентства RAEX, по итогам рейтинга общественных советов при федеральных органах власти в прошлом году Общественный совет при РКН вошел в число добившихся максимального прогресса.

Свеьлана Баланова — член Ассоциации профессиональных директоров, член наблюдательного совета АНО «Институт развития интернета», член Совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа. Также находися в Совете по культуре и искусству — с 2024 года.

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