Из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция
Оперштаб: пожар произошел на кубанской электроподстанции из-за атаки БПЛА
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На месте падения обломков работают специальные службы
Пожар начался на электроподстанции из-за повторного падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Динском районе Кубани. Об этом сообщил оперштаб региона.
«В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы», — заявили в оперштабе Краснодарского края.
Пару часов назад на помещение электроподстанции в Динском районе уже упали обломки украинского беспилотника. Тогда возгорания не произошло.
«Отключение электроснабжения не производили», — передавали тогда представители служб региона.
В свою очередь, повторное падение уже привело к возгоранию. На данный момент, по предварительной информации, пострадавших нет. По текущим сведениям, все территории, подвергшиеся вечером 20 февраля атакам, оцеплены, включая электроподстанцию в Динском районе.
В другом районе Краснодарского края, Славянске-на-Кубани, введен локальный режим ЧС. Там повреждены хозпостройки.
Ранее 5-tv.ru писал, что за четыре часа над Россией уничтожено 28 беспилотников ВСУ на территории Краснодарского края, Белгородской области и над акваторией Азовского моря.
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