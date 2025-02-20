Из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 35 0

Оперштаб: пожар произошел на кубанской электроподстанции из-за атаки БПЛА

Из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На месте падения обломков работают специальные службы

Пожар начался на электроподстанции из-за повторного падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Динском районе Кубани. Об этом сообщил оперштаб региона.

«В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы», — заявили в оперштабе Краснодарского края.

Пару часов назад на помещение электроподстанции в Динском районе уже упали обломки украинского беспилотника. Тогда возгорания не произошло.

«Отключение электроснабжения не производили», — передавали тогда представители служб региона.

В свою очередь, повторное падение уже привело к возгоранию. На данный момент, по предварительной информации, пострадавших нет. По текущим сведениям, все территории, подвергшиеся вечером 20 февраля атакам, оцеплены, включая электроподстанцию в Динском районе.

В другом районе Краснодарского края, Славянске-на-Кубани, введен локальный режим ЧС. Там повреждены хозпостройки.

Ранее 5-tv.ru писал, что за четыре часа над Россией уничтожено 28 беспилотников ВСУ на территории Краснодарского края, Белгородской области и над акваторией Азовского моря.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
20 февр
За четыре часа над Россией уничтожено 28 беспилотников ВСУ
20 февр
За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских дрона
19 февр
В Белгородской области дрон ВСУ попал в служебный автобус — есть погибшие
19 февр
Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью и Крымом
19 февр
Силы ПВО России уничтожили девять украинских дронов за ночь
19 февр
Тульская область подверглась атаке беспилотника ВСУ
19 февр
Ремонт станции КТК после атаки ВСУ займет два месяца
19 февр
Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА
18 февр
В небе над Брянской областью и Крымом за час уничтожен 21 украинский беспилотник
18 февр
Силы ПВО перехватили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
Трамп заявил о близости мира к третьей мировой войне
21:33
США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН
21:28
США выступили против упоминания России как агрессора в заявлении G7
21:17
Путин прокомментировал освобождение Труфанова из плена в Газе
21:04
Так не говори! Какие слова на собеседовании влияют на заработную плату
20:51
Из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция

Сейчас читают

За четыре часа над Россией уничтожено 28 беспилотников ВСУ
В Приморско-Ахтарске на Кубани сработала система ПВО
Мантуров назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год