В Калужской области загорелся склад вторсырья
МЧС России: в Калужской области загорелся склад вторсырья
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожару присвоен второй ранг сложности.
В Жуковском районе Калужской области загорелся склад вторсырья. Об этом сообщили МЧС России в Telegram-канале.
«В Жуковском районе на 1 000 квадратах горит склад вторсырья», — сказано в сообщении.
Пожар начался в деревне Окороково. Там на открытой территории загорелось вторсырье. Огонь распространился на территорию в 500 квадратных метров. Быстро площадь пожара увеличилась вдвое и в настоящий момент составила уже тысячу квадратных метров.
Площадь территории для хранения вторсырья занимает три тысячи квадратных метров на две. Установлены паллеты разной высоты. Здание расположено в промышленной зоне. Пожару присвоен второй ранг сложности.
Для ликвидации огня привлечены 40 специалистов и 11 единиц техники. На данный момент нет информации о жертвах или пострадавших.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрыв произошел на газовой буровой вышке в Тюменской области. В результате инцидента есть пострадавшие. Взрыв произошел на Радонежском месторождении, два сотрудника получили травмы.
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