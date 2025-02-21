«Очень люблю»: Харламов поздравил Ковальчук с днем рождения

Звезда Comedy Club не обошелся без иронии и обратился к супруге на «вы».

Звезда Comedy Club Гарик Харламов трогательно поздравил супругу Катерину Ковальчук с днем рождения, опубликовав пост в социальных сетях.

В поздравлении Гарик не обошелся без иронии и обратился к любимой на «вы».

«Сегодня у вас день рождения! Я сердечно вас поздравляю с этим прекрасным днем. Пусть исполнятся все ваши мечты, будьте здоровы вы, и пусть будут здоровы все ваши родные и близкие! Я вас очень люблю», — написал он.

Затем комик напомнил, что вообще-то Катерина его супруга, и он давно поздравил ее лично. В момент публикации возлюбленные уже ехали на торжество, а послание Харламов написал «так сказать, для галочки».

В соцсетях именинница поделилась фотографией огромного букета роз, который подарил ей супруг. Обратилась с поздравлениями к Катерине и ее свекровь Наталья, назвав ее «любимой девочкой».

К слову, у Катерины и Натальи сложились очень теплые отношения. Мать комика отмечала, что взаимопонимание между ними возникло в первый же день знакомства.

Харламов и Ковальчук вместе с 2021 года, их отношения начались после знакомства на съемочной площадке телесериала. Свадьба состоялась в мае 2024-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бизнес Гарика Харламова оказался в центре скандала.