Путин предоставил гражданство России шести иностранцам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

В числе новых россиян бывшие граждане европейских стран и Украины.

Путин предоставил гражданство России шести иностранцам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства шести иностранцам. С соответствующим указом можно ознакомиться на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, гражданство РФ получили немец Винкельс Карстен, француз Жерар Паскаль Клеман, украинка Ковригина Елена Феликсовна, итальянка Кукурния Фьямметта, турок Кылыч Озтюрк, хорват Пеллицциари Игорь.

В январе стало известно, что супруга бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение гражданства России. Ее адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что женщина проживает в России больше пяти лет и у нее не должно быть проблем с процедурой, ведь она соблюдает законы России.

Самому Сноудену предоставили гражданство России несколько лет назад. Бывший сотрудник АНБ в 2013 году передал в СМИ ряд секретных документов о работе спецслужб США и Великобритании. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где попросил политического убежища.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий боевые действия на Украине, попросил предоставить ему российское гражданство в связи с преследованием на родине.

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Путин предоставил гражданство России шести иностранцам

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