«Суета — при ловле блох»: Путин призвал не спешить меняться технологиями с США

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 644 0

Путин призвал Ковальчука не спешить в обмене российскими технологиями с США

«Суета нужна при ловле бл»: Путин призвал не спешить меняться технологиями с США

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Об этом он предупредил главу НИЦ Ковальчука.

Президент России Владимир Путин посоветовал главе НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку не обмениваться российскими технологиями с США раньше времени. Об этом он заявил во время осмотра выставки на Форуме будущих технологий.

Российский лидер процитировал известную русскую поговорку.

«Надо не спешить, — подчеркнул президент. — Суета нужна только при ловле блох».

Так Путин ответил на идею Ковальчука о том, что новейшие разработки в сфере арктической стали могут стать предметом сделки с США, которые не могут угнаться за Россией в плане постройки ледоколов. По мнению же президента, торопиться с заключением подобного сотрудничества не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук предрек создание энергоустановок на Луне.

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