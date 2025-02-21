Будут яблони цвести: Ковальчук предрек создание энергоустановок на Луне

Проект может быть осуществим уже в ближайшем будущем.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о готовности российской науки обеспечить работу энергоустановок на Луне. Об этом стало известно в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.

По словам главы НИЦ, совместными с Российской академией наук и «Росатомом» усилиями в ближайшем будущем удастся обеспечить доставку и работу на Луне специальных энергоустановок. Целью проекта Ковальчук назвал осуществление в будущем полетов на Марс, а также дальнейшее освоение космоса.

«У нас прототипы таких двигателей есть, мы этим много лет занимаемся. И вот сейчас мы вместе с Академией наук и „Росатомом“ имеем шансы это сделать. И энергетику на Луне поставить. Есть специальные варианты станций совершенно нового принципа», — заявил ученый.

Речь шла о разработке новых безэлектродных ракетных плазменных двигателей, которые смогут ускоряться замедляться или барражировать в космосе независимо от условий старта на Земле. По словам Ковальчука, сегодняшние технологии запуска космических кораблей сильно устарели и не отвечают запросам современной науки.

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