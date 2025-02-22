«Никакой коллективной амнистии»: Швыдкой ответил, что ждет уехавших из России артистов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 50 0

Швыдкой: для уехавших из России артистов не будет коллективной амнистии

Швыдкой исключил коллективное помилование покинувших страну артистов

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Стоит ли предавшим Родину звездам пытаться возвращаться обратно?

Для артистов, которые покинули Россию и пожелают вернуться, не будет никакой «коллективной амнистии». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Никакой коллективной амнистии не может быть», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

При этом Швыдкой уточнил, что среди артистов были те, кто покинул страну из-за «внутренней растерянности» и по другим бытовым причинам. Он отметил, что к людям, которые уехали, но не выступали публично против РФ, будет другой подход. По словам спикера, решение в каждой ситуации будет индивидуальным.

А вот знаменитостям, которые занимали «активную антироссийскую позицию», в стране рады точно не будут, подчеркнул Швыдкой.

К слову, ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявлял, что звезды шоу-бизнеса, дискредитирующие действия ВС РФ, ответят по закону за свои действия в случае возвращения.

Он также отмечал, что их поведение связано с желанием получать прибыль за границей. Однако, по словам Бастрыкина, «предателям нигде не рады».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живут за границей сбежавшие знаменитости-иноагенты.

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