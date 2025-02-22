Ватикан сообщил о критическом состоянии Папы Римского Франциска

Состояние Папы Римского Франциска, которому ранее диагностировали двустороннюю пневмонию, остается критическим, понтифику потребовалось переливание крови. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

«Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, однако, как уже было заявлено, папа не находится вне опасности. Сегодня утром папе Франциску понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что анализы выявили анемию, а перенесенный респираторный приступ потребовал применения кислорода.

Отмечается, что сам Франциск пребывает в хорошем настроении, хотя и «знает, что ему угрожает опасность».

Ранее в Ватикане опровергли слухи об ухудшении состояния Франциска. Накануне днем на пресс-конференции врачи Папы Римского сообщили, что он, вероятно, останется в больнице как минимум до конца следующей недели — ему «не угрожает смерть», но он также не полностью «вне опасности».

Доктора подчеркнули, что понтифик не подключен к аппарату ИВЛ, хотя у него сохраняются проблемы с дыханием, из-за которых его физическая активность ограничена. Тем не менее, Франциск старается держаться, сидеть в кресле и шутить. Когда один из врачей приветствовал его словами «Здравствуйте, Святейший Отче», Папа ответил с улыбкой: «Здравствуйте, Святой Сын».

В числе рисков врачи отметили возможное попадание микробов из дыхательных путей Франциска в кровоток, что приведет к сепсису.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кардинал Джанфранко Равази не исключил вероятности отречения Папы Римского Франциска от престола по состоянию здоровья.