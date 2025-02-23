Едва не ослепла: блогер получила жуткие ожоги глаз в день рождения

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Блогер Фам: воздушные шары взорвались от свечи на торте и травмировали лицо

Водородные шары: блогер получила жуткие ожоги лица в день рождения

Фото: Facebook*/giang.pham

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сейчас девушка проходит реабилитацию.

В ходе праздника в ресторане 32-летняя блогер из Вьетнама Зянг Фам фотографировалась с шариками, один из которых столкнулся со свечами на торте в честь дня рождения. В результате произошел взрыв, огонь поднялся вверх и буквально поглотил лицо, рассказала пострадавшая в соцсетях.

Девушка вспоминает, как ощупала раны и поспешила в уборную, чтобы охладить кожу. Однако травмы были такими серьезными, что друзьям пришлось вызвать скорую помощь.

Медицинские работники выявили у Зянг ожоги второй степени на лице и первой — на руке. Сама блогер решила, что все могло быть и хуже, поскольку ее глаза почти не получили травм — при том, что веки все равно ранило.

Врачи полагают, что ткани восстановятся в течение шести месяцев. Жертва огня в настоящий момент на реабилитации.

Фото: Facebook*/giang.pham

В соцсети с подписчиками она обсудила свои переживания, отметив, что события могли закончиться негативнее, если в шарах был бы гидрогаз, который в состоянии спровоцировать сильный пожар.

Ранее 5-tv.ru писал, что два ребенка получили ожоги из-за неосторожного запуска петард на Камчатке.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:00
«О победе»: рэпер SТ выпустил песню ко Дню защитника Отечества
0:48
«Обе руки искусаны»: ребенок напал на свою мать в Санкт-Петербурге
0:40
Появился новый вид мошенничества с выплатами бойцам СВО
0:33
Средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников над регионами России
0:31
Космонавты МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества
0:22
Едва не ослепла: блогер получила жуткие ожоги глаз в день рождения

Сейчас читают

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Юра Борисов получит в подарок липосакцию за номинацию на «Оскар»
Ватикан сообщил о критическом состоянии Папы Римского Франциска
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год