Черная метка для Зеленского: Украина стремительно лишается поддержки на Западе

Киевский режим теряет своих спонсоров.

Оцените масштаб работы российской дипломатии на этой неделе. Итак, наша делегация встречается с американцами в Эр-Рияде. После этого Сергей Лавров летит на встречу министров иностранных дел «Большой двадцатки» в Южную Африку. В Иране проходит встреча государств каспийского региона с нашим, естественно, участием. В эти же дни в Абу-Даби — международная выставка вооружений, где без российской экспозиции, естественно, никак. И как символ всего происходящего, в Индонезии морские учения по оказанию помощи в гуманитарной катастрофе, где бок о бок корабли России, Китая, а также США, Франции, Великобритании и ряда других стран. И парад, как на Олимпиаде, с русским флагом. Еще недавно и представить такое было сложно. Все это внушает определенный оптимизм, но не более. Работы предстоит много. Тот же Трамп, который до своего избрания обещал за сутки решить украинский конфликт, переосмыслил масштаб работ и говорит, что нужно полгода.

Переоценка у Трампа происходит по многим аспектам украинского конфликта. Еще два месяца назад он довольно вежливо беседовал с Зеленским во время их короткой встречи в Париже. Даже не поморщился от явно не к месту и времени одежде Зеленского, лишь ограничившись замечанием, что нужно быстрее заключить справедливый мир.

Но вот, получив полномочия и доступ к информации от своих служб, а также из Москвы, Трамп резко меняет свою позицию. По его мнению, Зеленский лишь мешает заключению нормальной сделки и потому он не нужен за столом переговоров.

Авторитетное аналитическое издание Axios перечисляет пять ошибок, которые сделал Зеленский и настроил против себя не только Трампа, но и всю новую администрацию в Вашингтоне.

Во-первых, он очень плохо встретил министра финансов США в Киеве, буквально проспал и перенес визит. Далее: отклонил предложенную США сделку по редкоземельным металлам. Причем, сделал это грубо. Да и вообще, слишком бесцеремонно критикует и политику Белого дома, и Трампа лично, например, заявляет, что тот живет в дезинформационном пространстве. То есть фактически назвал Трампа доверчивым дурачком. Трамп терпеть не стал и теперь критикует Зеленского чуть ли не в каждом своем заявлении.

Вообще-то, это черная метка — и это прекрасно понимают остальные спонсоры киевского режима, потому два раунда переговоров в Париже, где собирались сначала украинские евроспонсоры побогаче, потом победнее, ни к чему не привели.

Макрон в эфире национального телевидения, рассказывая о перспективах, от волнения перевернул карту Украины… и официальную позицию Парижа. Оказывается, он и не собирался отправлять войска киевскому режиму, и вообще, он больше всех за мир.

«На данный момент мы оснащаем, поставляем оружие, самолеты, обучаем и так далее. Но, как вы знаете, мы не участвуем в военных операциях, у нас нет бойцов. И сегодня мы не планируем отправлять их на Украину. Вместо этого мы намерены найти способ провести переговоры», — прокомментировал ситуацию президент Франции Эммануэль Макрон.

Германия на время, и вовсе, выпала из большой политики. В воскресенье выборы в Бундестаг. По всем опросам, партия Шольца в лучшем случае третья и он точно больше не кацлер. Второе место сулят «Альтернативе для Германии», у которой восстановление отношений с Россией, вообще-то, в партийной программе записано и которой в открытую симпатизирует, опять же, команда Трампа.

Но пока лидером гонки называют Фридриха Мерца от ХДС, то есть партии Меркель. И он тоже в последние дни тоже внезапно решил подружиться с Россией. Не верится в его искренность, но ему хватило ума не игнорировать запросы избирателей.

Остается еще руководство ЕС. Брюссель формально продолжает поддерживать Зеленского, но вот беда, Трамп не слушает Фон дер Ляйен, не зовет ее в гости и встречаться не спешит. Так что на следующей неделе Макрон и премьер-Британии Стармер летят в Вашингтон, чтобы уточнить позицию США по Украине. Шеф, что делать? Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин — о вариантах ответа на этот вопрос.

Все пропало, время Зеленского после всех событий этой недели, кажется, окончательно истекло. Дела у Незалежной не важные. В НАТО не берут, в ЕС принимать тоже не торопятся, переговоры начали без представителей Украины, а главный союзник и спонсор взялся за учет, требует предоставить данные, куда и на что деньги тратили. В Киеве сначала обиделись, после почесали голову, решили действовать — сняли видео в Tik-Tok.

Быстрее и радикальнее остальных — отреагировали на фронте. Солдаты ВСУ срывали флаги США.

Киевляне, недовольные таким отношением бывших друзей, пришли к посольству.

Всполошились и на всех украинских телеканалах.

Шок и паника — два слова, которые характеризуют настроения на Украине. Кажется, только теперь там поняли: финансовая поддержка и поставки оружия от США, во-первых, были в долг, во-вторых, могут прекратиться. Риторика меняется. И цифры рейтинга Зеленского звучат, кажется, реальные. Впервые.

На Банковой не могут поверить в такое. Тем более, удивительное совпадение, сразу после цифр Трампа ценлый Киевский международный институт социологии оперативно провел исследования. Зеленский озвучил результаты.

«Я не комментирую это официально, но, видимо, пришло время. Скажу так: доверие ко мне — 57%», — сказал глава киевского режима.

На высказывание мгновенно отреагировал Илон Маск. Выяснилось: институт, который провел исследования, финансировался агентством США по международному развитию и фондом Сороса. Значит, есть вопросы, ведь как в мире Зеленского с постоянным отловом ТЦК людей на улицах без правил и закона, ростом цен, падением уровня жизни возможен такой рейтинг. Впрочем, на местном ТВ тоже пытаются, что называется, отработать ситуацию.

«Очень важно посмотреть уличные опросы в Киеве, это совсем не репрезентативная социология. Этим сегодня занимаются десятки иностранных журналистов. О Трампе здесь раньше думали куда оптимистичнее», — говорят с экранов украинского ТВ.

В финале подключились уже политические тяжеловесы. В Грозно написали каждый по посту: народная депутат Безуглая. После был глава ГУР Буданов с его «выстоим» и конечно глава офиса президента Андрей Ермак. Это он же несколькими постами ниже, мило улыбается и крепко, будто с надеждой, сжимает руку спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога. Ведь именно ему Зеленский обещал и поездку на фронт, и общение с людьми на улицах, чтобы он лично во всем убедился. Точно 50%. По плану выглядеть это, вероятно, должно было так же, как и в приезд Бориса Джонсона, когда посреди зачищенного Крещатика вдруг совершенно случайно гостям из Лондона встретился местный житель — ярый фанат британского королевства.

На деле программу резко сократили. От прогулок-разъездов американский гость отказался, якобы даже сократил визит на два дня. Пресс-конференцию по итогам переговоров отменил. Тихо уехал.

А ведь в офисе президента определенно уже все было готово для очередной PR-кампании. Вероятно, и деньги выделены, возможно даже из тех 500 миллиардов от США. По уже отработанной схеме. Ведь что-что, а рекламировать себя господин Зеленский за эти годы научился. За спиной — целая команда имиджмейкеров и политтехнологов.

Победные речи в редкие заезды на передовую, четкий образ — бессменная одежда, в которой он предстает и во время своих ежедневных обращений и в зарубежных поездках с протянутой рукой.

На днях уже Илон Маск упрекнул Зеленского в излишней любви к кадру в неподходящий момент. Вся политическая деятельность Киева последних лет — сплошная PR-акция для привлечения денег союзников, которая без их изначального одобрения перестает работать.

«Я имею в виду, что его страна не существовала бы без щедрости Соединенных штатов Америки. Скажите „спасибо“. А если не согласны с президентом, поднимите трубку и позвоните ему», — сказал Джей Ди Вэнс, вице-президент США.

Возможно, он впервые решил действовать сам и сразу совершил свою главную ошибку — поссорился с хозяином. И что делать дальше, пока просто не знает.

«Зеленскому уже сейчас должно быть глубоко безразлично, что будет с Украиной, кто будет ее финансировать. У него сейчас задача обеспечить себе физическое выживание. Он это прекрасно понимает», — сказал Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник института стран СНГ, кандидат экономических наук.

По привычке в офисе Зеленского была попытка запустить новую акцию, пока не сработало. Дела на фронте без изменений — наша армия наступает по всей линии соприкосновения, поводов для кампании в сети нет, высказывания-выступления не помогли.

«Думаю, что если Дональд Трамп прекратит передачу Украине разведданных, то это очень быстро поставит ВСУ на грань катастрофы. 70% населения Украины сейчас ненавидит Зеленского ничего из своих предвыборных обещаний он не выполнил. Он обещал мир на Донбассе, а делал все, чтобы развязать войну…» — сказал военный эксперт Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по разоружению, бывший советник генерального секретаря ООН.

Неужели в этот раз на самом деле конец проекта «Зеленский» и Украины, которую он со своими соратниками довел до такого состояния?

Так проходит земная слава. Пример Зеленского лишний раз доказывает верность этого крылатого изречения.

Он оказывается уже «безумный король Киева», который боится идти на выборы и рискует повторить судьбу Каддафи, Хуссейна и прочих нелюбимых в Америке политиков, которые вовремя не уступили.

С Каддафи и Хуссейном Штаты тоже очень дружили, одно время. И как они закончили? Намек более чем прозрачный. Причем, критикуют ровно те же издания, что в 2022 году называли Зеленского героем, человеком года и далее по списку. Но пока это все слова.

А если Зеленский возьмется за ум, попросит прощения, скажет, что погорячился, что его, ну, предположим, отравили русские или облучили секретным оружием? Объяснений можно придумать каких угодно. Ну вот преподнесет он на блюдечке и редкоземельные металлы, и что еще там его попросят — и что тогда? Да, сейчас Вашингтону проще устранить Зеленского и заменить его на кого-то другого, кто более покладистый и держит нос по ветру, а не шмыгает им.

Описывать все происходящее в стиле женского романа — вот Зеленский отказал и Трамп обиделся — просто несерьезно. Да, порой слова и поступки американского президента экстравагантны, но, послушайте, он же как-то сколотил огромное состояние, пережил несколько банкротств и два покушения. Он дважды выиграл выборы на главный пост страны. Это не смог бы сделать безрассудный человек. Чего, на самом деле, хотят Штаты — знает только Трамп и небольшая группа топ-чиновников.

Американцы отправили во все европейские столицы опросник, чтобы узнать, на что еще способны их союзники. И вопросы там недвусмысленные... Вы готовы отправить войска на Украину? А что США должны сделать по-вашему? А какое еще оружие можете поставить Украине, чтобы усилить давление на Россию? Как можно усилить санкции?

И только если на эти вопросы ответы будут вялыми и невнятными, Штаты будут договариваться. А если ответы будут бодрыми и послушными?