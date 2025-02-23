Что объединяет «Орешник» и Солнце? В Москве прошел Форум будущих технологий

Как-то подзабыли мы об «Орешнике», том самом новом супероружии, испытание которого над Днепропетровском переполошило наших оппонентов на Западе. Том самом «Орешнике», что как кара небесная несется с гиперзвуковой скоростью, нанося колоссальные разрушения уже только за счет кинетической энергии и заоблачной температуре, как на поверхности Солнца.

Меж тем об уникальных материалах, которые позволяют ракете выдерживать сверхтемпературы и не плавится, появился повод рассказать еще раз на Форуме будущих технологий, который прошел в Москве, ведь это и есть технология будущего. Президент напомнил об успехе «Орешника» со сцены, а потом на выставке ему показали детали нового оружия.

«Вот „Орешник“ упоминали. Вот его наконечник — это уже ракета тактического назначения. Как вы правильно сказали, температуру выдерживает близкой к температуре поверхности Солнца», — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Президенту «Орешник» показали, а журналистам нет. Хотя другие разработки были в открытом доступе. В том числе и биотехнологии. Например, инкубатор для выращивания сосудов. Один такой имплантат успешно месяц назад был вживлен подопытному кролику. Кролик нервничал в виду повышенного внимания к нему, но на здоровье и на инновационном сосуде это никак не сказывается. Дальше больше — вырастить в ближайшем будущем можно что угодно, вплоть до отдельного органа. Главное найти подходящие материалы.

«Это сетка, она делается аддитивными технологиями, и она при полостной операции надевается на сердце. Она сделана из умных материалов — делается томограмма сердца, потом по ней все места, где сокращения, делается эта сетка. И эта сетка — это умный материал: она в одном месте твердая, а в другом наоборот эластично мягкая. Она подстраивается под колебания сердца — она его обжимает, и сердце начинает уменьшаться в размерах, то есть реально эта вещь работает», — продемонстрировал разработку Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Аддитивные технологии — это и есть выращивание из малых частиц чего-то большого и сложного, и в этом принципиальное отличие от того, когда из большого куска чего-то вырезается деталь. За этим будущее. Но как быстро перенастроить всю промышленность, а главное — всю систему обучения и подготовки кадров?

Две недели назад на заседании совета по науке решали, как сделать так, чтобы в стране стало больше физиков, математиков, инженеров.

Но как поставил задачу на форуме президент, нам и в химии надо обеспечить национальный суверенитет. Компетенции есть, в конце концов по таблице химика Менделеева вся планета учится, да и в советские годы, особенно послевоенные, был сделан настоящий рывок. А потом для науки, в том числе для химической, наступили тяжелые времена.

«Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно! Честно говоря, стыдно перед теми людьми, которые всю свою жизнь положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения, жили в кабинетах, а кабинеты свои перенесли на колеса», — сказал Владимир Путин.