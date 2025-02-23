Фильм-событие: картина «Красный шелк» набирает обороты в российском прокате

Новый блокбастер уже на экранах большой страны.

Это фильм-событие, главная кинопремьера года, совместный российско-китайский проект, посвященный малоизвестному факту нашей общей истории — как 100 лет назад Советский Союз помог провести выездной съезд молодой компартии Китая, что спасло ее от разгрома. И естественно, западные разведки этому старались помешать. Корреспондента «Известий» Марину Кравцову сюжет впечатлил.

Наперегонки со смертью через весь континент. Секрет, от которого зависит будущее крупнейших держав. Разведчики, шпионы, бандиты… Все это и даже больше — «Красный шелк». Новый блокбастер уже на экранах большой страны.

1927 год. Из Китая в Россию везут секретные документы. Чтобы перехватить их, иностранные шпионы готовы на все.

В основе сюжета картины — реальные события. Советский Союз, действительно, сыграл важную роль в становлении нынешнего Китая. В Подмосковье прошел единственный съезд китайской компартии за пределами Поднебесной.

Выполнять задачу будет Милош Бикович в роли суперспецагента, бывшего офицера царской армии.

«Ему трудно. Он давал присягу царской России. И вот эта вся история, которая происходит с Китаем, дает ему возможность получить пропуск на родину», — сказал Милош Бикович, актер театра и кино.

Снимали совместный российско-китайский проект в двух странах.

Натурные съемки исторического тепловоза. А для съемок поезда в павильоне построили самый большой в Европе LED-экран с виртуальной декорацией и управляемое искусственное небо.

Потрясающая операторская работа и масштабные спецэффекты создают впечатление, что из кинозала переносишься прямо в вагон Транссибирского экспресса. Байкал, Китай, шпионские интриги, приключения и гонка на поездах. Два часа захватывающего экшена, переплетенного с любовной линией.

На Байкале снимали в минус сорок.

«Вышли местные жители, сказали, мы занимаемся ерундой — через час подует чудовищно сильный ветер и все сдует. Наши машины уезжают, сдуваемые ветром, людей уносит в сторону неизвестности, снимать невозможно, отрывает грузы у крана…» — сказал Андрей Волгин, режиссер фильма «Красный шелк».

А в Китае плавились от жары плюс сорок. Буквально семь потов сошло, особенно когда снимали экшен-сцены — их ставили специалисты из команды Джеки Чана.

Для исполнительницы одной из главных ролей, восходящей звезды китаянки Чжэн Ханьи, это первый опыт не только участия в большом кино, но и, буквально, экстремальных съемок.

«Прыгать с горы. Я раньше думала, что я боюсь высоты, а теперь думаю… нормально!» — сказала Чжэн Ханьи, актриса

На съемочной площадке международная команда общалась на русском, китайском и на «универсальном» языке.

«Я выучил новое слово китайское…», — сказал Гоша Куценко, актер.

«Еле выучил русский, только начал чувствовать себя комфортно. Мне на русском объясняют, как говорить на китайском…» — сказал Милош Бикович, актер театра и кино.

Масштабный и очень сложный проект. «Красный шелк» создан при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг «Национальная Медиа Группа».

«Это, конечно, уникальное событие для российского кино. И яркий пример высочайшего уровня российско-китайских отношений. Партнерство России и Китая активно развивается во всех сферах: в экономике, культуре, в спорте. И теперь наша совместная работа в производстве кино вышла совершенно на новый уровень. И очень радостно, что такой важный для наших стран проект реализован именно при участии Национальной Медиа Группы, которая уже давно успешно работает на китайском рынке. Хочу поздравить всю команду, которая работала над фильмом. Уверена, он найдет отклик как у российского, так и у китайского зрителя. И станет еще одним шагом в укреплении дружбы между нашими народами», — сказала председатель совета директоров НМГ Алина Кабаева.

В Китае фильм тоже покажут на больших экранах.

«Сотрудничество в этой области очень важно и очень перспективно, потому что у нас очень много хорошей истории, хороших сюжетов, значит стоит нам снимать фильмы. Эта дружба служит прочным фундаментом для развития наших отношений», — сказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

А еще и в Европе. Премьера прошла в Берлине в Русском доме. «Красный шелк» высоко оценили иностранные кинопродюсеры.

«Очень интересное кино. Я кинопродюсер, и смотрю фильмы не так, как большинство зрителей, но могу сказать, меня картина захватила», — сказал Агоштон Принц, кинопродюсер из Венгрии.

Интерес к картине уже проявили и другие страны — Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. У российско-китайской дружбы есть шанс завоевать сердца зрителей по всему миру.