Песков раскрыл причину резких высказываний Трампа в адрес Зеленского

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 35 0

По его словам, американский лидер — уникальный президент.

Трамп заявил о возможном завершении конфликта на Украине «на этой неделе»

Фото: Reuters/Craig Hudson

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Президент США Дональд Трамп резко высказывается в сторону коллеги президента Украины Владимира Зеленского из-за некорректной риторики последнего. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

«Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств и делает это неоднократно. Президент Трамп победил на выборах с уникальным для США результатом даже в сомневающихся штатах», — отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Он также добавил, что американский лидер полностью контролирует обе палаты Конгресса. Именно поэтому, по словам Пескова, Трамп — уникальный президент Соединенных Штатов, который не может потерпеть к себе такого некорректного отношения со стороны Зеленского. Команда лидера США также терпеть это не намерена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о возможном завершении конфликта на Украине «на этой неделе».

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