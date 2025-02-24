Т-72Б3М уже давно наводит ужас на украинских националистов.

Танкисты группировки войск «Восток» прямой наводкой уничтожили укрепленные огневые позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевые выезды наши танкисты совершают постоянно, тем самым помогая штурмовикам вскрывать укрепленные позиции противника. Так, на представленном Минобороны видео запечатлено, как экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на передний край обороны украинских боевиков и с ходу нанес по ним мощный огневой удар.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.