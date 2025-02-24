ВС РФ практически полностью освободили ЛНР

Российские войска практически полностью освободили от вражеских формирований территорию Луганской народной республики. Наши подразделения уверенно продвигаются вперед на краснолиманском направлении. Эффективно поражать опорные пункты ВСУ помогают точные удары танков Т-90 «Прорыв». Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин наблюдал за работой боевого расчета и показал, как освобождали село Новолюбовка.

Пару минут и танкисты группировки войск «Запад» в боевой готовности. Идет штурм Новолюбовки. В эти минуты вся мощь танков Т-90 «Прорыв» как воздух нужна нашим военным.

Скоростной маневр. При температуре минус 20 тяжело ехать на броне. Сильно обдувает, поэтому приходится защищать лицо.

При этом экипаж танка сам является приоритетной целью для дронов ВСУ. Все внимание в небо. Неделей ранее в этом же месте бойцам удалось пресечь атаку вражеского беспилотника.

«Он же летит, ты его на опережение берешь и короткими очередями на подлете сбиваешь. И все. Главное, вовремя заметить его», — говорит боец с позывным «Стрекоза».

Боевая машина уже подъехала к огневой позиции. Наши танкисты атакуют противника на краснолиманском направлении. Сейчас работа идет из закрытых позиций. Цели поражены с филигранной точностью. Еще бы, говорят бойцы, новейший Т-90М — оружие близкое к совершенному.

«Лучше броня, более современная. Динамическая защита другая, другая система прицелов. Так как танк уже новый, недостатки доработаны. Двигатель намного мощнее, масса больше танка», — говорит боец с позывным «Булат».

Итог такой слаженной работы — Новолюбовка наша. И тем самым до полного освобождения Луганской народной республики остается очистить от ВСУ всего полпроцента ее территории.

К тому же, расширенный плацдарм в районе Новолюбовки открывает российским войскам простор для продвижения не только к Красному Лиману, но и перспективу открытия нового, изюмского направления на харьковском фронте.