Жителям Абхазии с российским гражданством станет проще посещать врачей в РФ

Жители Абхазии, которые имеют российское гражданство, смогут обращаться в медицинские учреждения России, предъявив загранпаспорт и полис ОМС. Сейчас для посещения врача требуется еще и СНИЛС. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе своего визита в республику.

Он отметил, что соответствующие поправки в соглашения между нашими странами внесут в ближайшее время.

Кроме того, министр ознакомился с ходом масштабной диспансеризации детей, которая проходит при поддержке российской стороны.

«Сегодня уже осмотрено более 1800 детей, работают четыре бригады. Мы дополнительно сейчас сюда доставили два автомобиля — с ними более удобно работать, потому что они оснащены медицинским оборудованием — кушетками, ростомерами, весами и так далее, специальные компьютеры с программами, которые позволяют сразу же данные внести и представить в поликлинику по месту жительства. Каждый третий ребенок фактически требует диспансерного наблюдения, то есть эта работа точно нужна — родители это говорят и специалисты это видят», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко отметил, что наша страна продолжит помогать соседней республике развивать систему здравоохранения. Россия профинансирует поставку в Абхазию специализированного медицинского оборудования. Уже выделены средства на приобретение аппарата для сканирования кровеносных сосудов.

В планах — построить новую детскую больницу в Абхазии. Чтобы маленькие пациенты могли получать квалифицированную медицинскую помощь дома.