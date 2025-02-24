Стоит обменять сейчас? Финансист предсказал курс доллара к лету

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 6 0

Финансист Шепелев: к лету курс доллара может повысится до 95-100 рублей

Стоит обменять сейчас? Финансист предсказал курс доллара к лету

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Курс американского доллара в настоящее время составляет около 88 рублей.

К лету доллар будет стоить примерно 95-100 рублей, евро — 100-105 рублей, а юань — 13-13,3 рубля. Такой прогноз дал изданию Газета.ру эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев.

По его мнению, сейчас вышеперечисленные валюты находятся вблизи своих годовых минимумов, а геополитическая ситуация более-менее стабилизировалась. В связи с этим, ожидать значительного падения доллара не стоит.

Кроме того, недавние санкции в отношении нефтегазового сектора еще не полностью реализованы, как указал Шепелев, и их эффект может привести к дополнительному росту курса доллара примерно на два рубля.

При этом еще 20 февраля курс американской валюты на внебиржевом рынке опустился ниже 88,5 рубля. Примерно в этом же диапазоне доллар держится и по сей день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США рубль признали самой перспективной валютой.

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