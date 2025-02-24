Возле российского консульства в Марселе прогремел взрыв
Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Фото: www.globallookpress.com/Gerard Bottino
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Взрыв прогремел возле российского консульства во французском Марселе. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на городскую пожарную службу.
«Пожарные Марселя подтвердили, что взрыв произошел в восьмом округе, недалеко от российского консульства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших, по предварительной информации, нет.
Предположительно, неизвестные лица бросили в сад на территории генконсульства РФ два сосуда с зажигательной смесью. Рядом была обнаружена угнанная машина.
На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе, 30 пожарных Марселя и полиция. Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв произошел на газовой буровой вышке в Тюменской области.
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