Снежный коллапс: Кубань «встала» в пробках из-за гололедицы
Кубанские дороги сковали пробки, снегопад вызвал транспортный коллапс
Фото, видео: © РИА Новости/Макс Ветров; 5-tv.ru
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Стихия парализовала регион, создав серьезные проблемы на дорогах.
На Кубань обрушился снегопад. Из-за обильных осадков пришлось временно ограничить движение грузовиков.
В столице региона всю ночь работала уборочная техника. Мосты, путепроводы обработали противогололедными реагентами и песком. Сейчас в городах — пробки, на дорогах — гололедица.
По прогнозам синоптиков, снег будет идти до утра 25 февраля. Ночью ожидается до минус 16 градусов, в горах — до минус 23 градусов.
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