Снежный коллапс: Кубань «встала» в пробках из-за гололедицы

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Кубанские дороги сковали пробки, снегопад вызвал транспортный коллапс

Фото, видео: © РИА Новости/Макс Ветров; 5-tv.ru

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Стихия парализовала регион, создав серьезные проблемы на дорогах.

На Кубань обрушился снегопад. Из-за обильных осадков пришлось временно ограничить движение грузовиков.

В столице региона всю ночь работала уборочная техника. Мосты, путепроводы обработали противогололедными реагентами и песком. Сейчас в городах — пробки, на дорогах — гололедица.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до утра 25 февраля. Ночью ожидается до минус 16 градусов, в горах — до минус 23 градусов.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.21
0.04 92.52
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

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