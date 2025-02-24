«Россети» и индийская BHEL обсудили перспективные проекты

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Обсуждались вопросы передачи электроэнергии постоянным током.

«Россети» и индийская BHEL обсудили перспективные проекты

Фото: ПАО "Россети"

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Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин в рамках рабочей поездки в Индию провел встречу с членом правительства Индии, членом совета директоров инжиниринго-промышленной корпорации BHEL Виджаем Митталом, управляющим директором BHEL Коппу Садашивом Мурти и исполнительным директором BHEL Джитендрой Дасом. Стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества, включая обмен опытом в области строительства и эксплуатации объектов постоянного тока. Об этом сообщила пресс-служба «Россетей».

«Между Индией, с момента обретения независимости, и Россией всегда были дружеские отношения. Мы также ценим, что Россия оказывала технологическую поддержку Bharat Heavy Electricals Limited на начальном этапе работы. Сегодня BHEL представлена более чем в 90 странах. Мы рады отметить, что перед Индией и Россией открываются новые возможности. Я желаю BHEL и Группе „Россети“ всего наилучшего в их совместной работе», — сказал Виджай Миттал.

«Россия и Индия сталкиваются со схожими вызовами в электроэнергетике — это резкий рост потребления в мегаполисах и производственных центрах, необходимость передачи мощности на значительные расстояния. Для решения этих задач уже недостаточно классических методов работы, нужны новые подходы. Мы договорились с BHEL об обмене опытом в рамках реализации перспективных проектов, в том числе передачи на постоянном токе», — отметил Андрей Рюмин.

BHEL является одним из мировых лидеров в области передачи электроэнергии, в том числе по разработке электротехнического оборудования напряжением до 1200 кВ.

На площадке научно-технического центра Группы «Россети» созданы решения для строительства высокотемпературных сверхпроводящих линий постоянного тока. Пилотный проект реализуется в Санкт-Петербурге. Также здесь развернуто производство систем компенсации реактивной мощности.

Сейчас «Россети» прорабатывают проекты линий постоянного тока для электроснабжения Москвы и регионов Юго-Восточной Сибири.

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