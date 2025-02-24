Более 50 человек скончались в Конго от неизвестной болезни

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Загадочный недуг поражает преимущественно людей от пяти до 45 лет.

Более 50 человек скончались в Конго от неизвестной болезни

Фото: www.globallookpress.com/Shi Yu

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Более 50 человек умерли в Демократической Республике Конго от неизвестной болезни. Об этом сообщает портал Actualité.

Уточняется, что лихорадочное заболевание неизвестного происхождения зафиксировано в санитарно-гигиенической зоне Басанкусу в Экваториальной провинции. С начала февраля там зарегистрировали более 943 инфицированных пациентов, из которых 52 уже умерли, что соответствует уровню летальности в 5,5%.

Отмечается, что заболевание поражает преимущественно людей от пяти до 45 лет. В числе симптомов — лихорадка, озноб, головные боли, миалгия, боли в теле, шее и суставах. Проведенные тесты исключили вероятность эпидемии лихорадки Эбола.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Конго разбушевался неизвестный вирус, убивший более 140 жителей бедных районов. У всех заболевших отмечались симптомы, похожие на грипп, а также кровоизлияние в глазные яблоки и сильная головная боль. Местные медики пока не знают, столкнулась ли африканская страна с новой формой вируса, либо людей убивает старая инфекция, которую не удалось победить.

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