Глава ХДС/ХСС Мерц анонсировал переговоры с социал-демократами в Германии

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Блок победил на парламентских выборах.

Глава ХДС/ХСС Мерц анонсировал переговоры с социал-демократами в Германии

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Одержавший победу на выборах в немецкий бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов проведет переговоры с занявшей третье место Социал-демократической партией действующего канцлера Олафа Шольца. Об этом 24 февраля заявил лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции по итогам голосования.

«Я полон решимости провести конструктивные, хорошие и быстрые переговоры с социал-демократами», — сказал он.

Темой встречи станет создание коалиции. Мерц надеется сформировать правительство уже в апреле. Он также подчеркнул, что планирует провести переговоры с Шольцем.

Досрочные выборы в парламент ФРГ прошли в воскресенье, 23 февраля. Блок ХДС/ХСС набрал 28,6% голосов. Второе место заняла «Альтернатива для Германии» с 20,8%, а третье — партия Шольца с 16,4%. При этом в бундестаг не прошли Свободная демократическая партия (СвДП) и новая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ).

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц признал поражение на выборах в Германии.

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