На Украине увеличился объем вредных выбросов

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 33 0

На ухудшение экологической ситуации также повлияли боевые действия.

Объем вредных выбросов на Украине увеличился вдвое за год

Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко

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На Украине значительно увеличился объем вредных выбросов в атмосферу — только в прошлом году он составил до 55 миллионов тонн. Причиной стали лесные пожары, которые возникли в том числе из-за боевых действий. Об этом стало известно из сообщения британской газеты The Guardian.

По оценкам экспертов, за три года российской спецоперации общий объем выбросов парниковых газов на Украине достиг почти 230 миллионов тонн. В 2024 году площадь пожаров увеличилась, а также появилось больше новых очагов возгорания. Этому также способствовала жаркая и сухая погода.

Ситуация с пожарами могла усугубиться из-за того, что военные разводили костры. Также к возгораниям приводит падение беспилотников.

«Основной вклад в изменение климата внесли сами военные действия, включая выбросы от военной техники, боевых самолетов, строительства укреплений, взрывающихся боеприпасов и так далее», — пишет издание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канада направит Украине финансовую и военную помощь.

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