В Петербурге растет популярность мини-АЗС: стоит ли там заправлять машину

Конечно, мобильная заправочная станция — это удобно. Но нужно учитывать и ее недостатки.

В Петербурге и Ленинградской области настоящий бум контейнерных АЗС. Название такой заправочной станции говорит само за себя — небольшой фундамент, на котором установлен контейнер с топливом и раздаточными автоматами. Удобно, мобильно и не требует большой площади.

Но есть и обратная сторона — сомнительное качество бензина и нарушение даже самых элементарных правил безопасности. Поэтому заправка на такой станции может обернуться дорогостоящим ремонтом машины. Но почему бизнесменам удается уйти от ответственности, узнал корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Небольшая заправка на две колонки на въезде в Кудрово пользуется большим спросом. Оно и понятно — тут и цены ниже, да и ехать далеко, чтобы залить бензин, не нужно.

«Все легко, мобильно. Пришел, быстренько заплатил… Разницы нет, раньше была разница, если платишь по карте, наличными. Сейчас ее убрали, это очень удобно. Что это стоит в городе — это неплохо. Но, конечно, если бы это где-нибудь на КАДе было, было бы еще удобнее. Где-нибудь съезд на КАД был, есть же кармашки… Вот там если бы сделали, было бы вообще замечательно», — рассказал водитель Кирилл Банных.

Однако качество топлива вызывает вопросы. Некоторые посетители оставляют негативные отзывы после заправки на этой АЗС.

«Если не жалко свой автомобиль, можете заправляться. Качество топлива однозначно хуже, чем на проверенных заправках»,

«Заправил 95-й, выскочил „чек“, диагностика показала бедную смесь. Не заправляюсь больше тут и не советую», — такие отзывы пишут водители.

Не менее важная проблема таких заправок — безопасность. Есть целый свод правил для автомобильных заправочных станций, но, похоже, не все владельцы таких АЗС его читают до конца.

Для таких мини-АЗС прописаны технические требования, которые нужно соблюдать. Например, наличие фундамента высотой не менее 20 сантиметров и с отступом от топливного резервуара не менее полуметра. Здесь, как видно, это правило нарушено.

Несоблюдение параметров — полбеды. Гораздо более серьезное нарушение на объекте с топливом — отсутствие средств для тушения пожара.

«Открываем с вами федеральный закон 123-й, там черным по белому написано: „Все объекты должны быть оснащены первичными средствами пожарной безопасности“. Пожарный щит, багры, лопата. Огнетушители, кошма… Ящик с песком в обязательном порядке», — говорит руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Если пожарная безопасность — зона контроля МЧС, то за качеством топлива на таких АЗС должен следить Росстандарт, а за соблюдением санитарных норм — Роспотребнадзор. Однако из-под контроля Ростехнадзора все АЗС были выведены еще в 2012 году, и получать разрешение на размещение, например, контейнерной заправки — не нужно.

Кроме того, существует мораторий на проверку юридических лиц, так что малому бизнесу установить мобильную АЗС не составляет труда. Она и стоит в 50 раз дешевле, и незаменима для решения логистических вопросов на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве или, например, при строительстве дорог.

«Существует нормативно-правовая проблема: пока дорога находится в стройке и земельный участок находится в разработке у застройщика, он в принципе не может допускать туда никаких третьих лиц. Пока не построит дорогу и не передаст ее на баланс собственника», — говорит автоэксперт Дмитрий Попов.

Контейнерные АЗС активно используются на федеральной трассе М-11, где еще не окончены работы по обустройству инфраструктуры под стационарные объекты. Но вопрос их урегулирования пока открыт.