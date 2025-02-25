Игрушки, мультфильмы и интерактивные картины: в больницах Донбасса появились детские комнаты

Теперь время ожидания процедур, да и само лечение, для ребятишек идет быстрее.

Игрушки, мультфильмы и книги с интерактивными картинками — все, чтобы маленьким пациентам было легче проходить лечение вдали от дома. В больницах Донбасса появились детские комнаты. Обустраивают их при поддержке Народного фронта и благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным Банком «РОССИЯ». Как все устроено, увидел корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

То, что в детской больнице может быть так весело, не могли представить ни сами маленькие пациенты, ни их родители. Настоящая волшебная страна с игрушками и отечественными мультфильмами, сказками и раскрасками, познавательными интерактивными картинами и развивающими играми. В свердловской больнице ЛНР появились сразу две тематические детские комнаты.

«Очень важно, чтобы здесь могли найти свой досуг дети разного возраста: и малыши, и дети постарше. Для этого трудились психологи и дизайнеры, которые разрабатывали необходимую концепцию. Также здесь представлены достижения нашей страны, чтобы дети понимали с раннего возраста, что они точно могут гордиться страной», — сказала руководитель регионального отделения Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.

В больницах новых российских регионов, истерзанных многолетней войной, открываются вот такие яркие комнаты для детей. Это стало возможным благодаря поддержке Народного фронта и благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным Банком «РОССИЯ».

«Детей невозможно вытащить из этих комнат, потому что там все интересно, все красиво, все ярко, много игрушек, раскрасок, то, чем можно занять свое время в ожидании врача или немножко отдохнуть», — сказала директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Теперь время ожидания процедур, да и само лечение, для детишек идет быстрее. И с пользой. Как в развивающем плане, так и в психотерапевтическом.

«Благодаря им наши маленькие пациенты будут испытывать положительные эмоции, у них всегда будет хорошее настроение, а это, как известно, одна из составляющих того, чтобы детки наши быстрее выздоравливали», — сказала главный врач свердловской городской детской больницы ЛНР Виктория Банченко.

А неподдельные эмоции детей — лучшая оценка качеству этого проекта.

На освобожденных территориях таких комнат в детских поликлиниках и больницах открылось уже девять. А всего будет более 40!