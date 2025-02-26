«Куклы — наше все»: артисты о любимых игрушках

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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 40 0

Московский «Театр Марионеток» отметил 25-летие

Фото, видео: 5-tv.ru

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Детство — прекрасная пора, которую все артисты вспоминают с трепетом.

Куклы — это не просто игрушки. Они могут стать символом детства, источником вдохновения и даже помощниками в профессиональном становлении. Почему они остаются такими важными в жизни творческих людей, выяснил корреспондент 5-tv.ru на 25-летии «Театра Марионеток».

«У меня была Барби. Мне всегда очень нравились красивые куколки и я хотела их все время одевать там, наряжать, красить. Я очень любила театр», — делится фрагментами из детства солистка группы «Непара» Дарья Храмова.

По словам артистки, игрушки — неотъемлемая часть ее жизни. Оказалось, что певица до сих пор хранит некоторые воспоминания из детства.

Екатерина Белоцерковская солидарна с мнением Храмовой, даже сравнила куклы с питомцами, за которыми ребенок ухаживает, привыкает к ним и считает частью своей семьи. У самой знаменитости сначала были игрушки по аналогу старых мультиков.

«Были игрушки — шляпник и Алиса из мультика „Алиса в стране чудес“. Ну и, естественно, Барби. Потому что в моем детстве только-только начали продавать Барби — это было сумасшествие. Я помню, у меня еще была какая-то кукла, мама мне ее привезла — Синди, что ли», — рассказала вдова Бориса Грачевского.

Несмотря на такую большую любовь к куклам, сейчас она все же далека от всего этого — даже ничего не сохранила. А вот певец Илья Гуров напротив — долгое время хранил брошку в виде бегемота и даже заплакал — когда случайным образом оторвал ее.

«Я очень любил брошку в виде бегемотика, у меня был розовый комбинезон, мне было пять лет. Я ее называл Булюся. И когда я ехал как-то в садик в автобусе, мне его оторвали и только уже выйдя, на остановке — я понял, что этого бегемотика у меня нет и я шел, плакал. Я до сих пор помню, как я: „Пожалуйста, верните мне Булюсю“. В общем, вот», — добавил артист.

Как оказалось, игрушки до сих пор имеют большое значение для звезд как минимум потому, что с ними связан самый приятный и беззаботный период их жизни. Художественный руководитель «Театра Марионеток», которому недавно исполнилось 25 лет, Ирина Крячун убеждена: детство — самая лучшая пора, в которой зарождаемся мы и наше воображение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илья Гуров всегда шел против системы.

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