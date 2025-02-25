Поиски пропавшего самолета возобновили у берегов Австралии

Поиски давно пропавшего пассажирского лайнера возобновили сегодня в Индийском океане.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в 2014 году. На его борту находились почти 240 человек.

Сейчас власти Малайзии привлекли частную американскую компанию. Они будут обследовать меньший квадрат, что увеличивает шансы.

Специалисты намерены исследовать 15 тысяч квадратных километров дна океана. Поиски будут сконцентрированы в четырех точках, где потенциально могут быть обломки пропавшего самолета.