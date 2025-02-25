Поиски пропавшего самолета возобновили у берегов Австралии

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Рейс MH370 исчез с радаров в марте 2014 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yevgeny Pashnin

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Поиски давно пропавшего пассажирского лайнера возобновили сегодня в Индийском океане.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в 2014 году. На его борту находились почти 240 человек.

Сейчас власти Малайзии привлекли частную американскую компанию. Они будут обследовать меньший квадрат, что увеличивает шансы.

Специалисты намерены исследовать 15 тысяч квадратных километров дна океана. Поиски будут сконцентрированы в четырех точках, где потенциально могут быть обломки пропавшего самолета.

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Поиски пропавшего самолета возобновили у берегов Австралии

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