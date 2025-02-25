Новый терминал международного аэропорта открыли в Новокузнецке

Новый терминал международного аэропорта имени летчика-космонавта, дважды Героя СССР Бориса Волынова открыли в Новокузнецке. Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Площадь нового терминала составляет 19,5 тысячи квадратных метров, что в пять раз больше прежнего здания. Современный аэровокзал сможет обслуживать до двух миллионов пассажиров в год, повысит туристическую привлекательность Кемеровской области и создаст в регионе тысячи новых рабочих мест.

Инфраструктура нового терминала проектировалась с учетом, в первую очередь, увеличения потока туристов, так как больше половины гостей Новокузнецка — это посетители знаменитого горнолыжного курорта Шерегеш.

«Приоритет для нас — это, конечно, внутренний туризм, но я уверен, что направление будет пользоваться спросом и в Азии — половина туристов приедет из Китая, Кореи и Индии. Важно, что рост туризма привлечет в регион новые инвестиции и будет способствовать развитию других отраслей — в том числе гостиничного бизнеса, логистики и сферы услуг», — отметил на открытии терминала основатель фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска.

Для удобства туристов, прилетающих в регион с целью посещения горнолыжного курорта, в новом терминале создана современная автоматизированная система погрузки и транспортировки спортивного снаряжения. Кроме того, в ходе работ была усовершенствована система предполетного досмотра, предусмотрены три телескопических трапа, шесть выходов на посадку, 13 стоек регистрации, шесть эскалаторов и 15 лифтов.

Для удобства пассажиров созданы специальная детская зона, кухня, санузлы с душевыми, установлены игровые комнаты, пеленальные столы и кровати. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены лифты, подъемники и пандусы.

Объем частных инвестиций в строительство нового терминала превысил десять миллиардов рублей. Власти региона уверены, что ввод нового аэровокзального комплекса не только привлечет новых туристов, но и повысит местную деловую активность, поспособствует развитию гостиничного бизнеса и транспортной сферы, а также привлечет новые инвестиции.

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