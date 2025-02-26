Трамп: санкции против России могут быть отменены в будущем

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

Кроме того, США также хотели бы покупать у РФ минералы.

Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные прежде Штатами санкции против России могут быть отменены в будущем. При этом на данный момент не было заключено таких соглашений, рассказал американский лидер журналистам в Овальном кабинете.

«Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — заявил Трамп.

Он также отметил, что США были бы не против покупать у России минералы. Что касается сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной — стороны почти согласовали ее, подчеркнул Трамп. Это «большая сделка, может быть сделка на триллион долларов». Кроме того, она может состояться уже в эту в пятницу.

США вместе с Европой усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокие экономические показатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп поставил на место Эммануэля Макрона.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.63
-1.58 90.94
-1.58
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

1:42
Трамп: санкции против России могут быть отменены в будущем
1:25
«До 30 не доживу»: звезда шансона Катя Огонек напророчила свою смерть
1:08
Лучшая защита от микробов: как правильно проводить дезинфекцию дома
0:59
Миллениалы или зумеры: кто лучше работает
0:52
Школьник в Москве задолжал сутенерам 120 тысяч рублей из-за игры «Правда или действие»
0:36
Пшено исключено: экологи рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой

Сейчас читают

Сброшенную живодером с «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю спасли
«Многого не успел»: погибшему военкору «Известий» Еремину сегодня исполнилось бы 43 года
Генконсул РФ в Марселе рассказал о работе дипмиссии после атаки
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год