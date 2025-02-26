Военный самолет разбился в Судане

Жуткая авиакатастрофа произошла в Судане. Военный самолет потерпел крушение при взлете из аэропорта. Он рухнул прямо на жилой квартал, разрушив одно из зданий.

На месте вспыхнул масштабный пожар. Сообщается о нескольких погибших и пострадавших, но точное их число пока неизвестно.

По предварительной версии, к катастрофе привела техническая неисправность самолета.