Распространенный и смертоносный: как на ранней стадии обнаружить рак легкого

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Врач Нефедов: симптомы рака легкого очень нетипичны

Россиянам рассказали, как обнаружить рак легкого на ранней стадии

Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

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Стоит ходить на обследования даже тогда, когда ничего не беспокоит.

Наиболее эффективный способ обнаружить рак легкого — скрининг низкодозной компьютерной томографии. Об этом в беседе с изданием Газета.ru рассказал врач-онколог Андрей Нефедов.

В случае с раком легкого время — главный ресурс для успешного лечения. В настоящий момент это заболевание является первым по распространенности и смерти среди всех прочих онкологических недугов. Если обнаружить его на ранней стадии, человек с вероятностью 92% проживет еще минимум пять лет. С каждым днем опоздания вероятность успеха снижается.

Пропустить симптомы рака легкого очень просто, потому что они неспецифичны. Затяжной кашель, мокрота с кровью, одышка, боль в груди, усталость, осиплый голос и частые инфекции — свидетельства многих болезней, например пневмонии или хронического бронхита.

«Флюорография, которую проходят россияне в целях профилактики и диагностики болезней легких, к сожалению, не эффективна для выявления рака легкого на ранних стадиях. В отличие от этого метода с помощью НДКТ можно обнаружить даже самые маленькие опухоли в легких, что позволяет вовремя удалить их и провести эффективное лечение. НДКТ рекомендовано проходить людям из группы риска — курильщикам со стажем 30 пачка/лет (курили по пачке в день на протяжении 30 лет. — Прим. ред.) в возрасте от 55 до 70 лет», — рассказал Нефедов.

Главная причина для развития рака легкого — курение. От вредной привычки необходимо отказаться полностью, если есть желание позаботиться о своем здоровье и полностью исключить все возможные риски.

Врач отмечает, что бороться с зависимостью должен каждый человек, который от нее страдает. Избавиться от нее никогда не поздно, это в любом случае приведет к значимому результату. Так, с каждым годом у людей, отказавшихся от никотина, риск заболеть раком легкого снижается на 6%.

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