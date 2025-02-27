Шашлычник из Нижнего Новгорода взял в аренду 130 машин и продал их

По всей России сейчас десятки человек разыскивают машины, которые сдали в аренду одному и тому же человеку.

Как рассказывают пострадавшие, он даже заключал официальные договоры, а затем исчезал.

По некоторым данным, все автомобили уже перепроданы. А значит, список тех, кто потерял деньги и имущество, станет еще больше за счет новых автовладельцев. Корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина провела собственное расследование.

Эту синюю иномарку уже обыскались в Казахстане, подали в международный розыск. Вот только ее никто не угонял и не прятал: законный владелец машины Николай Порошенков забрал свое имущество, которое несколько месяцев назад обманом вывезли из страны и перепродали.

«Система слежения, мы просто приехали с дубликатом и забрали машину. Мы не видели хозяина, мы не знали, кто это. Все документы, ПТС оригинал у нас, машина находится в залоге в банке, от таких случаев ее обезопасили, как он ее продал — неизвестно», — заявил пострадавший Николай Порошенков.

Эта история началась два года назад. Бизнесмен из Армении Саак Хачатрян стал арендовать автомобили. Использовал иномарки для доставки шашлыка, а некоторые пересдавал в субаренду, сотрудничал сразу с несколькими организациями.

Платил исправно, машин брал все больше и больше. Спустя некоторое время у него якобы начались проблемы с деньгами и накопился долг в полмиллиона рублей. Фирмы стали требовать транспорт назад и случайно узнали, что авто проданы.

«Более десяти машин было приобретено марки Haval, Solaris, Logan, Renault. Покупали у Хачатряна Саака, цены разные были: и от миллиона, и от 700–800 тысяч», — рассказал покупатель.

Всего 150 машин. Их переоформили на новых хозяев и вывели в разные регионы России и Казахстан. Повезло, что практически все иномарки были оборудованы системой слежения — так реальным владельцам удалось выйти на след афериста.

«Машины были изъяты. И в дороге, и в лесу машины находили. Одну машину угнали в Казахстан, переоформил по договору, по липовой доверенности продал, как представитель нашей организации, подделал подпись и печать», — объяснил сотрудник лизинговой компании Юрий Рихтум.

Пострадали не только реальные собственники, но и новые хозяева, которые купили машины у Хачатряна, а в итоге остались и без денег, и без транспорта. Как выяснилось, предприимчивый арендатор сотрудничал с местным автосалоном и часть иномарок продавал через посредников. Это помогало ему вызывать доверие у клиентов. Директор салона, может, и понимал, что сделки не совсем законны, но все-таки пошел на риск. Условия казались выгодными, а цена была в три-четыре раза ниже рынка.

«Мы не продавали, мы сами находимся в том, что он нам напродавал лично мне, моим друзьям, знакомым автомобили. Мы купились на то, что дешево. Он сказал, что три года можно подождать и потом автомобили можно поставить на учет», — заявил сотрудник автосалона Владислав Давыдкин.

Машины без документов охотно принимали и на авторазборках. Сейчас все, кто оказался замешан в этой серой схеме, считают себя пострадавшими.

«Машины в кредите, об этом я в курсе был. Хачатрян по расписке, всё, что машина кредитная, фирма их. Это авторазборка, я вам скажу, мы берем только по расписке. Без расписки машины мы не покупаем. Может быть не собственник, у него вообще, у Хачатряна, доверенности и всё от их же фирмы», — рассказал сотрудник авторазборки Мурад.

Знакомые и партнеры Хачатряна утверждают, что он создавал образ порядочного человека: вел себя добродушно, называл всех братьями и постоянно звал в гости в свою шашлычную. Никто и представить не мог, что он жулик и аферист.

«Он показывал доверенность, как мы сейчас понимаем, поддельную, с оттиском печати, похожей на наши. Он убеждал всех, что машины на самом деле принадлежат ему, что, согласно доверенности, у него есть право на отчуждение этих машин», — заявил заместитель директора пострадавшей компании Кирилл Куликов.

Семьдесят пять машин их владельцы уже нашли — это то, что еще не успели разобрать на запчасти, некоторые до сих пор числятся пропавшими. Бывшие партнеры и клиенты бизнесмена массово пишут заявления в полицию, но уголовное дело до сих пор не возбудили.

При этом Саак Хачатрян задержан и находится в спецприемнике за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, на своей родине в Армении он был неоднократно судим за мошенничество и числится в международном розыске.