Фальсификат обнаружили у 14 российских производителей молочной продукции

14 крупных производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог — фальсификат. Об этом «Известиям» рассказали в Общественном совете при Роспотребнадзоре.

Эксперты обнаружили в изделиях запрещенную добавку — транс-глютаминазу, известную как «мясной клей». Его добавляют для улучшения текстуры и увеличения объема продукта.

Кроме того, в молочке найдены стерины и растительные жиры. Вредные компоненты негативно влияют на иммунитет, могут вызвать аллергию, повысить уровень холестерина и в итоге привести к инсультам, атеросклерозу, диабету и другим опасным последствиям.

После выявленных нарушений компании проверит Генпрокуратура.