Мрачные перспективы: промышленность Германии находится в стагнации

Показатели ВВП страны падают второй год подряд.

Показатели промышленного производства Германии падают. Об этом пишет издание EADaily.

В декабре 2024 года показатели промышленного производства в ФРГ сократились на 2,4% относительно ноября. При этом прогнозы экспертов неутешительны: скорее всего, будет и дальнейшее снижение.

Отрицательная динамика в декабре, по версии статистического управления Destatis, связана со спадом в автомобильной промышленности на 10,5%.

При этом в фармацевтической отрасли, наоборот, наблюдается повышение на 11,6%.

То, что «крупнейшая экономика Европы остается в состоянии стагнации», подтверждает и Bloomberg. По мнению их аналитиков, ВВП Германии сокращается уже два года подряд, и 2025 не обещает радужных перспектив. Правительство страны уже заметно снизило свои ожидания по росту этого показателя с 1,1% на 0,3%.

«Возможно еще одно падение ВВП, если президент США Дональд Трамп полностью введет пошлины в отношении Китая и других стран», — прогнозирует Бундесбанк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии подводят итоги выборов.