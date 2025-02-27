Скоростную электричку запустили между Сочи и Сухумом

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Два города стали теперь еще ближе, а значит, стал удобнее и маршрут для отдыхающих и местных жителей.

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru

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Россию и Абхазию связал еще один железнодорожный маршрут. Из Краснодарского края со станции «Имеретинский курорт» сегодня отправился специальный рейс в Сухум, и менее часа назад электричка прибыла на конечную остановку.

И если «Ласточка» из Сочи в Гагры пользуется популярностью у туристов, то этот путь скорее рассчитан на местных жителей обеих стран. Сколько времени занимает дорога? Какая стоимость билетов? И что говорят пассажиры? Все узнал корреспондент «Известий» Ярослав Богат, который вместе с ними отправился в путешествие.

Две столицы — страны души и российская курортная — стали теперь еще ближе, а значит, стал удобнее и маршрут для отдыхающих, да и для жителей двух городов-соседей.

«Огромный плюс в комфорте, что мы быстро доедем до Абхазии, не нужно переходить границу, стоять в очередях. С комфортом сели, доехали», — поделилась впечатлениями пассажирка Анна Олисова.

В направлении Абхазии уже несколько лет летала «Ласточка», но только до Гагры. Новый маршрут регулярный, а не туристический.

«Раньше я ездила только на автомобиле. Были очень большие пробки, потому что таможня. А сейчас на поезде будет очень интересно», — призналась пассажирка Злата Чепурная.

Скорость — одно из главных преимуществ экспресса-первопроходца. Из Сочи до Сухума поезд доезжает меньше, чем за четыре часа. Это, конечно же, подкупает пассажиров. Сегодня их встречали национальными цветами флагов двух государств.

«Это было сложно, труднодоступно. А сейчас купил билет, сел и поехал в комфорте», — отметила пассажирка Анастасия Анкудинова.

Совсем недавно вторую жизнь получил и аэропорт Сухума. Сегодня пассажиры фотографируются на фоне отреставрированных станций. Транспортные пути между странами впредь будут развиваться еще больше. Новый скоростной поезд — тому пример.

«Спасибо коллегам, они нашли возможность цену сделать более, чем в три раза дешевле. То есть, цена такой электрички от Имеретинской долины до Сухума будет стоить всего 380 рублей. Это больше, чем в три раза снижение стоимости билета «Ласточки».

Вся транспортная инфраструктура должна максимальные возможности свои показать к туристическому сезону. Поэтому и по самолетному сообщению у нас принято решение о том, что с 1 мая начнутся регулярные рейсовые полеты в аэропорт города Сухума. И электричка постоянная. Будет два полных состава, которые будут курсировать туда-обратно», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Право выбора названия поезда Россия предложила определить самой Абхазии. РЖД на конкурсной основе примет проекты от своих абхазских коллег и окончательно решит, как будет называться скоростной поезд и как он будет выглядеть.

Пассажиры уверены, что так же живописно, как и виды из окна экспресса, которыми можно наслаждаться по всему маршруту.

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