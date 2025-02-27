Матвиенко: уверена, РФ и США вернутся к цивилизованной дипломатии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 10 0

В четверг в Стамбуле проходит переговоры по работе посольств между Россией и США.

Матвиенко: уверена, РФ и США вернутся к цивилизованной дипломатии

Фото: © РИА Новости

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Россия и Соединенные Штаты Америки непременно возобновят цивилизованный диалог между государствами, заявила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, в ходе своего визита в Турцию 27 февраля.

«Уверена, что договоренность будет достигнута, и мы вернемся к цивилизованному дипломатическому общению, что было погублено предыдущей администрацией (США)», — заявила Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сегодня, 27 февраля, в Стамбуле состоялись встречи рабочих групп, на которых обсуждался вопрос о восстановлении работы дипломатических представительств США и России в полном объеме

Она также поблагодарила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что Анкара выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Стамбуле начались переговоры по работе посольств между Россией и США. Мероприятие проходит в закрытом для средств массовой информации месте — в резиденции генерального консула США, которая расположена в районе Арнавуткей на побережье пролива Босфор.

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