Интерактивная выставка «Путешествие по России» стартует 5 марта

Эфирная новость 24 0

В Национальном центре «Россия» представят все красоты страны.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Национальном центре «Россия» идут последние приготовления к открытию выставки «Путешествие по России». На нескольких тысячах квадратных метров уже 5 марта представят экспозиции, посвященные нашим регионам.

Там можно будет познакомиться с природой, культурой, достижениями и планами развития. Для удобства посетителей все пространство разделят по федеральным округам. Таким образом легко совершить увлекательное путешествие от Владивостока до Калининграда. Многие экспонаты будут интерактивными.

«Начинаем с Дальневосточного федерального округа и дальше идем по округам. Что мы увидим на каждой экспозиции? Мы увидим достижения и гордость каждого федерального округа и будущие проекты. Это очень важно. Все будет интерактивно, можно трогать, будет литься вода, идти пар, падать самоцветы и так далее», — поделилась генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Для того чтобы попасть на выставку «Путешествие по России» нужно зарегистрироваться на сайте Национального центра. Посещение бесплатно. Группы будут сопровождать экскурсоводы.

А с 1 марта в Национальном центре «Россия» открывается выставка «Рождение масштаба». Это уникальная возможность погрузиться в мир архитектуры, где прошлое встречается с будущим.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
85.93
-0.70 90.18
-0.76
Мистические энергии: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2025 го...

Последние новости

19:32
Украинский след: напавшим на генконсульство РФ в Марселе вынесли приговор
19:16
Интерактивная выставка «Путешествие по России» стартует 5 марта
19:00
Мистические энергии: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2025 года
18:44
Люся Чеботина ждет подарок на 8 марта от таинственного поклонника
18:27
В Кабмине предложили создать специальный портал с рейтингом автошкол
18:10
«Моя главная обязанность — заниматься детьми»: последнее слово Блиновской в суде

Сейчас читают

«Даже не извинились»: Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Психологи бьют тревогу: как на звезду хита «Сигма бой» повлияла популярность
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год