Интерактивная выставка «Путешествие по России» стартует 5 марта
В Национальном центре «Россия» представят все красоты страны.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Национальном центре «Россия» идут последние приготовления к открытию выставки «Путешествие по России». На нескольких тысячах квадратных метров уже 5 марта представят экспозиции, посвященные нашим регионам.
Там можно будет познакомиться с природой, культурой, достижениями и планами развития. Для удобства посетителей все пространство разделят по федеральным округам. Таким образом легко совершить увлекательное путешествие от Владивостока до Калининграда. Многие экспонаты будут интерактивными.
«Начинаем с Дальневосточного федерального округа и дальше идем по округам. Что мы увидим на каждой экспозиции? Мы увидим достижения и гордость каждого федерального округа и будущие проекты. Это очень важно. Все будет интерактивно, можно трогать, будет литься вода, идти пар, падать самоцветы и так далее», — поделилась генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
Для того чтобы попасть на выставку «Путешествие по России» нужно зарегистрироваться на сайте Национального центра. Посещение бесплатно. Группы будут сопровождать экскурсоводы.
А с 1 марта в Национальном центре «Россия» открывается выставка «Рождение масштаба». Это уникальная возможность погрузиться в мир архитектуры, где прошлое встречается с будущим.
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