Случайно найденный дневник Деми Мур вскрыл тайны ее прошлого: «Мать продала меня за 500 долларов»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

В мусорном баке нашли личный дневник Деми Мур

Обнародованы откровения из личного дневника Деми Мур найденного на мусорке

Фото: www.globallookpress.com/Armando Gallo

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Удар по репутации актрисы случился накануне премии «Оскар», на которую она номинирована. Что же такого было в ее заметках?

Стало известно содержание, предположительно, личного дневника актрисы Деми Мур, найденного в мусорном контейнере, пишет Daily Mail. Звезда описывала измены мужу, периоды алкогольной и наркотической зависимости и тяжелое детство.

Деми Мур вела записи с 14 лет. Как утверждает издание, свой личный дневник она оставила у бывшего супруга Брюса Уиллиса. Тот по ошибке выкинул записи вместе со старыми вещами. Примечательно, что за несколько дней до премии «Оскар», на который актриса номинирована в категории «Лучшая женская роль», и были найдены скандальные записи.

На страницах дневника актриса призналась в неоднократных изменах своему первому мужу и рассказала подробности их свадьбы.

«Вечером перед свадьбой я взяла бутылку шампанского и пошла к парню, с которым в то время снималась в фильме. Он разбудил меня в 10:30 утра следующего дня, а к часу я должна была быть готова. С опозданием, с похмелья и чувством вины я встретила день своей свадьбы. Следующие три года не были лучшими. Я стала больше пить и употреблять наркотики. У меня было довольно много романов, которые были всего лишь способом скрыться», — признавалась Деми Мур, рассказывая о браке с Фредди Муром.

В личном дневнике также были изложены события тяжелого детства. Например, актриса описала, как стала свидетельницей попытки суицида собственной матери. В 14 лет Деми Мур начала употреблять наркотики, а в 15 до нее домогался взрослый мужчина. У этой истории трагичный финал: мать актрисы продала девочку за 500 долларов, по всей видимости, тому самому мужчине.

«Ну, в конечном итоге все закончилось тем, что моя собственная мать продала меня за пятьсот долларов. Я чувствовала себя такой ничтожной и униженной. Как только она получила свои деньги, я ушла», — сказано в заметках.

Сама актриса пока не отреагировала по поводу рукописи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Деми Мур раскрыла секрет диеты.

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