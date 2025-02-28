В Удмуртии стартовали XXXI зимние Сельские игры

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950 атлетов испытают свои силы в 13 дисциплинах.

Фото, видео: 5-tv.ru

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XXXI зимние Сельские игры стартовали в Удмуртии. Лыжные гонки и эстафета, хоккей, соревнования спортивных семей и даже рыболовный спорт. Около тысячи атлетов будут состязаться в 13 дисциплинах.

В этом году в программу вошло троеборье механизаторов и доярок. В церемонии открытия принял участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Президент Олимпийского комитета России отметил высокий уровень подготовки любительских соревнований.

«Россия огромная, и в глубинке спорт развивается, спорт любят, и я благодарю вас, за то что вы активно участвуете в этих играх и вообще занимаетесь спортом. Как наш президент Владимир Владимирович Путин нас всех призывает», — отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

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