От сцены к звездам: Кэтти Перри отправится в космос на корабле компании Blue Origin
Кэтти Перри отправится в космос
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ethan Cairns; 5-tv.ru
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Певица станет участницей одиннадцатого туристического полета и совершит суборбитальный полет, вернувшись на Землю в тот же день.
Американская певица Кэти Перри отправится в космос. Звезда примет участие в одиннадцатом туристическом полете на корабле американской компании Blue Origin.
Эта миссия станет уникальной еще и потому, что состав экипажа полностью женский. Заявлено, что помимо Кэтти Перри, в космос отправятся известные американские журналистки.
Уже этой весной пилотируемый корабль совершит так называемый суборбитальный полет, а затем вернется обратно на Землю.
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