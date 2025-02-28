На Сахалине спасают дрейфующих на льдине по Охотскому морю рыбаков

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

МЧС: льдина с 200 рыбаками дрейфует у берегов Сахалина

На Сахалине снова спасают рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю

Фото: © РИА Новости

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В операции задействованы 11 спасателей и шесть единиц спецтехники.

В Охотском море у берегов Сахалина дрейфует льдина с 200 рыбаками. МЧС России приступило к спасательной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Охотском море на льдине, предварительно, 200 человек. От берега в районе села Лесное их отделяют 700 метров», — отмечается в сообщении.

В МЧС уточнили, что на место происшествия выехали 11 спасателей и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус». Кроме того, в состоянии готовности находится вертолет Ми-8.

Прежде, 12 февраля, около 200 рыбаков застряли на отколовшейся льдине на Сахалине. Тогда на одной из рек внезапно образовалась огромная трещина, когда там находились люди.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Рыбаков эвакуировали вертолетом и катерами до глубокой ночи. В общей сложности в операции задействовали сотни спасателей и 17 единиц техники. На спасение рыболовов из бюджета региона был выделен миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что специалисты начали обследовать севший на мель у Сахалина китайский сухогруз.

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На Сахалине спасают дрейфующих на льдине по Охотскому морю рыбаков

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