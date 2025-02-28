«Всегда прошу скидки»: Лиса из BLACKPINK не может оплатить съемки клипов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 12 0

Лиса из BLACKPINK призналась, что ей не хватает денег на клипы

Лиса из Блэкпинк ноет, что нет денег на клипы

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Pool / i-Images

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Артистка не так давно создала собственный лейбл, однако уже успела испытать финансовые трудности.

Певица Лиса из BLACKPINK призналась, что ей не хватает денег на клипы. Об этом она рассказала на одном из YouTube-каналов.

«Я всегда прошу скидки. Но, к сожалению, стоимость всегда выходит за рамки из-за высоких ожиданий», — призналась она.

Лиса отметила, что затраты на видеосъемки стали для нее настоящим испытанием. Даже с учетом ее успеха как музыканта, сумма, необходимая для создания качественного контента, оказывается слишком большой.

Певица недавно запустила свой собственный музыкальный лейбл, что добавляет ей дополнительных финансовых обязательств. На данный момент она еще не достигла такого уровня дохода, который позволил бы ей не только покрыть расходы, но и получать прибыль. Артистка по-прежнему инвестирует в свое развитие, что делает ее ситуацию более сложной.

Лиса удивила своих поклонников откровенностью о финансовых затруднениях, подчеркивая, что даже звезды сталкиваются с подобной реальностью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что случилось с Джамшутом из «Наша Russia».

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